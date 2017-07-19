Более половины россиян пожаловались на испорченную холодным летом жизнь

Более половины россиян (58 процентов) посчитали это лето аномальным, при этом 63 процента заявили, что непогода негативно повлияла на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в среду, 19 июля.

Изменения заметили как в городах, так и в сельской местности. Исключение составили Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа — там перемен не заметили.

Только 18 процентов говорят об аномальной жаре, уточняет телеканал «360».

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Респонденты отметили, что негативное влияние погоды выражается в плохом самочувствии, настроении. Некоторые пожаловались и на экономические проблемы: потерю урожая и прибыли.

Объясняют климатические аномалии россияне глобальным потеплением, а также неправильным использованием ресурсов, загрязнением окружающей среды, выбросами в атмосферу и применением климатического оружия.

Опрос проводился с 16 по 18 июля 2017 года среди 1,2 тысячи человек по всей России.

Ранее сообщалось, что российские фермы из-за неурожая, вызванного холодной весной и летом, могут потерять в этом году 1,8-2,6 миллиарда рублей прибыли. Только 0,6-1 миллиард рублей из этой суммы застрахованы и могут быть возмещены.