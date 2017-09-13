МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

О резком ухудшении погоды в столичном регионе сообщили в МЧС, передает ТАСС в среду, 13 сентября.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие час-три в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду», — отмечено в тексте экстренного предупреждения спасательного ведомства.

Горожанам рекомендовали переждать непогоду в зданиях, обходить рекламные щиты на улицах и не парковать машины под деревьями.

В понедельник, 11 сентября, сообщалось о приходе в Москву аномальной жары из-за Азорского антициклона. Синоптики прогнозировали на вторник повторение температурного рекорда 1932 года, когда столбики термометров в городе поднялись до отметки в 26,4 градуса по Цельсию.