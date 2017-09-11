Синоптики рассказали о приходе рекордной жары в Москву

Во вторник столбики термометров в Москве поднимутся до аномального уровня. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос» в понедельник, 11 сентября.

Синоптики ожидают либо повторения рекорда 12 сентября 1932 года, когда температура воздуха составляла 26,4 градуса по Цельсию, либо превышения этого результата. По городу прогнозируется до 27 градусов и солнечная погода без осадков.

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Собеседник агентства пояснил, что такая жара связана в приходом Азорского антициклона. «Азорец - он всегда очень теплый, очень солнечный, поэтому москвичей ждет завтра великолепная погода - солнце, без осадков - тепло, как в середине июля месяца. Температурный фон будет на 10 градусов выше нормы», — отметил он.

Похолодание начнется со среды, однако, температура все равно будет превышать климатическую норму, рассказали в «Фобосе» ТАСС «Погода приобретет неустойчивый характер, но все равно это 16-21 градус в дневные часы», — подчеркнули синоптики.

Летом 2017 года в столичном регионе было зафиксировано сразу несколько рекордов, связанных с обильными осадками, ураганными ветрами и низкими температурами. 15 июня стал самым холодным летним днем с 1879 года. Столбики термометра находились на отметке 9,9 градусов по Цельсию. Пляжный сезон в Москвы был открыт с 50-дневным опозданием — только в конце июля и продлился всего пару недель.

