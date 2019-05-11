Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

Деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений. Об этом говорится в исследовании межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), на которое обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В докладе указывается, что наибольший урон Земле человек наносит в ходе использования ресурсов суши и океана. По подсчетам экспертов, три четверти природных ресурсов на земле и 66 процентов в море были трансформированы под нужды человека. Нетронутыми остались преимущественно территории аборигенов и коренных народностей. Ежегодно в воды океана сбрасывается до 400 миллионов тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов, что привело к образованию 400 «мертвых зон» общей площадью в 245 тысяч квадратных метров — это больше, чем площадь Великобритании.

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Ученые отмечают, что с 1992 года площадь городов удвоилась. Более 75 процентов потребляемой пресной воды тратится на сельское хозяйство и животноводство. Из-за истощения земель продуктивность планеты снизилась на 23 процента. Также, по разным подсчетам, от 100 до 300 миллионов человек проживают в зоне риска ураганов и наводнений.

Второй наиболее губительный для Земли человеческий фактор — это вторжение в живую природу. Примерно миллион видов животных и растений находятся на грани исчезновения, большинство из них может быть уничтожено в ближайшие десятилетия. Количество уникальных видов снизилось на 20 процентов. По угрозой оказались 40 процентов амфибий, 33 процента кораллов и треть морских млекопитающих.

С 1980 года объемы выброса углекислого газа в мире удвоились, средняя температура на планете возросла на 0,7 градуса Цельсия. Многие перечисленные процессы продолжатся до 2050 года, их невозможно будет остановить.

«Состояние экосистем ухудшается как никогда быстро. Мы сами подрываем основы нашей экономики, продовольственной безопасности, здоровья, качества жизни во всем мире», — цитирует пресс-служба IPBES слова руководителя исследования Роберта Уотсона (Robert Watson). Он отметил, что ситуацию еще можно исправить.

Исследование проводилось при участии 455 ученых и экспертов. Были изучены около 15 тысяч научных и государственных источников информации.

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