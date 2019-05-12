В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат. Предписание выдал департамент территориального контроля Харьковского городского совета. Об этом сообщает издание «Новороссия».

Отмечается, что если требования не будут выполнены добровольно в течение трех дней, то объект будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета. Как уточнили в горсовете, конструкция мешает дорожному движению и портит благоустройство города.

Ранее на официальном сайте Харьковского городского совета появилась петиция с предложением убрать палатку «Все для победы» из центра города.

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«Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014 году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное — недавно там взорвался газовый баллон», — написал автор петиции.

За сутки инициатива собрала необходимое число подписей.

Позже юрист и ветеран силовой операции в Донбассе Леонид Маслов написал в Facebook, что называть сооружение палаткой ошибочно, так как оно является «культурно-историческим памятником, местом для поминовения погибших героев и общественной приемной депутата Ярослава Маркевича».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил под командованием Вооруженных сил Украины.

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