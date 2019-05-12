Первый канал открестился от просьбы засекретить проверку «Голоса»

Первый канал отреагировал на сообщения о том, что бизнесмен Ян Абрамов обращался в компанию, владеющую форматом шоу «Голос», с просьбой засекретить итоги расследования аномального онлайн-голосования, по результатам которого победу одержала его дочь, Микелла. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как сообщили представители телеканала, они не владеют информацией о попытке Абрамова повлиять на обнародование результатов проверки нидерландской компании Talpa Media Holdings. «Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки», — заявили в пресс-службе Первого канала.

Ранее 12 мая Telegram-канал Baza сообщил о просьбе Абрамова засекретить результаты проверки голосования в финале и суперфинале шоу. По данным источника, бизнесмен убежден, что обнародование итогов расследования может привести к тяжелым психологическим травмам для его дочери и дополнительно привлечет внимание к данной теме.

Позднее директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что семья Микеллы не просила засекретить результаты проверки онлайн-голосования на телепроекте «Голос. Дети».

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Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей. Первый канал подтвердил, что онлайн-голосование было аномальным, и объявил о проведении проверки, которой занялась компания Group-IB.

По данным «Ленты.ру», специалисты уже зафиксировали, что аномальное голосование за Абрамову велось по меньшей мере из пяти регионов, в числе которых Москва и Подмосковье; на Первом канале отказались комментировать эту информацию. Ожидается, что проверка может занять месяц.

Представители Алсу настаивают на том, что фальсификации итогов голосования не было.

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