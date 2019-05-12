Названа сумма компенсаций семьям погибших при взрыве газа

Правительство Ростовской области заплатит по миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района, передает РИА Новости.
«Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тысяч рублей», — добавили в администрации. Минфину и департаменту по чрезвычайным ситуациям поручили подготовить необходимые документы.
Всем, кто прописан в 16 квартирах дома выплатят по двадцать тысяч рублей. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.
Глава Каменского района Владимир Шевченко заявил ТАСС, что здание пока остается непригодным для проживания. Его дальнейшую судьбу будут решать специалисты.
Жильцы пострадавшего от взрыва дома находятся в пункте временного размещения, созданном в местной больнице, или у своих родственников.
ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 мая, в двухэтажном доме на улице Ленина в Чистоозерном. Из-за хлопка газа здание частично обрушилось. Погибших двое, в том числе ребенок. Еще два человек пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В поселке объявлен режим ЧС.