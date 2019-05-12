Названа сумма компенсаций семьям погибших при взрыве газа

Правительство Ростовской области заплатит по миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района, передает РИА Новости.

«Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тысяч рублей», — добавили в администрации. Минфину и департаменту по чрезвычайным ситуациям поручили подготовить необходимые документы.

Всем, кто прописан в 16 квартирах дома выплатят по двадцать тысяч рублей. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.

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Глава Каменского района Владимир Шевченко заявил ТАСС, что здание пока остается непригодным для проживания. Его дальнейшую судьбу будут решать специалисты.

Жильцы пострадавшего от взрыва дома находятся в пункте временного размещения, созданном в местной больнице, или у своих родственников.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 мая, в двухэтажном доме на улице Ленина в Чистоозерном. Из-за хлопка газа здание частично обрушилось. Погибших двое, в том числе ребенок. Еще два человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В поселке объявлен режим ЧС.

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