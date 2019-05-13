Бандиты вымогали деньги у цыган под видом борьбы с поставщиками героина

В Иркутский областной суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести участников банды, занимавшейся вымогательством и похищениями людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

На скамье подсудимых окажутся жители Иркутска в возрасте от 22 лет до 41 года.

По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых — гражданин Азербайджана, незаконно проживающий в России, — создал вооруженную группу, куда вошли еще 14 человек.

«Лидер банды преследовал цель нападения на граждан, в том числе цыганской национальности, с целью вымогательства у них денежных средств в крупном и особо крупном размерах, применяя при этом насилие и огнестрельное оружие», — отмечается в сообщении СК.

По данным ведомства, обвиняемые напали на знакомого мужчину: выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета, нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили.

Ночью 23 апреля 2017 года бандиты похитили другого мужчину прямо из такси. Его увезли в безлюдное место и там избили, требуя от него интересующую их информацию.

Участников банды задержали в мае 2017 года.

Материалы по теме У Цапков есть глаза Из бандитов они превратились в маньяков. Не щадили ни женщин, ни детей

В ходе следствия обвиняемые заявили, что нападали на торговцев героином с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом один из фигурантов утверждал на следственном эксперименте, видео с которого публикует СК на своем YouTube-канале.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Версия обвиняемых была опровергнута материалами уголовного дела. Следователи установили, что вооруженные нападения совершались только с целью получения незаконного дохода от вымогательств.

У участников банды было изъято оружие. Они использовали для совершения преступлений несколько дорогостоящих автомобилей: Infiniti, Toyota, Mercedes, BMW.

Двое фигурантов дела заключили досудебное соглашение со следствием. Еще четверо бандитов в розыске.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!