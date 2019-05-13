Бандиты вымогали деньги у цыган под видом борьбы с поставщиками героина

В Иркутский областной суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести участников банды, занимавшейся вымогательством и похищениями людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.
На скамье подсудимых окажутся жители Иркутска в возрасте от 22 лет до 41 года.
По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых — гражданин Азербайджана, незаконно проживающий в России, — создал вооруженную группу, куда вошли еще 14 человек.
«Лидер банды преследовал цель нападения на граждан, в том числе цыганской национальности, с целью вымогательства у них денежных средств в крупном и особо крупном размерах, применяя при этом насилие и огнестрельное оружие», — отмечается в сообщении СК.
По данным ведомства, обвиняемые напали на знакомого мужчину: выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета, нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили.
Ночью 23 апреля 2017 года бандиты похитили другого мужчину прямо из такси. Его увезли в безлюдное место и там избили, требуя от него интересующую их информацию.
Участников банды задержали в мае 2017 года.
В ходе следствия обвиняемые заявили, что нападали на торговцев героином с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом один из фигурантов утверждал на следственном эксперименте, видео с которого публикует СК на своем YouTube-канале.
Версия обвиняемых была опровергнута материалами уголовного дела. Следователи установили, что вооруженные нападения совершались только с целью получения незаконного дохода от вымогательств.
У участников банды было изъято оружие. Они использовали для совершения преступлений несколько дорогостоящих автомобилей: Infiniti, Toyota, Mercedes, BMW.
Двое фигурантов дела заключили досудебное соглашение со следствием. Еще четверо бандитов в розыске.