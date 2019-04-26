В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

В Московской области задержан лидер этнической группировки, участники которой подозреваются в ряде тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

Установлено, что подозреваемые в ноябре 2018 года обманным путем пытались завладеть домом в селе Никольское. Хозяйку предупредил сосед о готовящемся преступлении.

Бандиты решили отомстить мужчине, похитили его 18-летнюю дочь, увезли в частный дом в подмосковной Кубинке, где подвергли сексуальному насилию.

Правоохранительные органы выяснили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 37-летний лидер этнической группировки. В спецоперации по его задержанию участвовали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов специального назначения «Гром».

Оперативное видео с подозреваемым предоставило «Ленте.ру» пресс-служба областного МВД.

На кадрах видно, как в дом подозреваемого врываются бойцы спецназа.

В результате обыска у задержанного изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры, трость-стилет, а также четыре свертка с марихуаной, амфетамином и метилэфедроном общим весом около трех граммов.

Также оперативники нашли в квартире подозреваемого оружие и боеприпасы.

Установлена причастность подозреваемого к совершению квартирной кражи в Звенигороде. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей, сообщила представитель МВД.

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