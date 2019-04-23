Банду серийных квартирных воров задержали в Подмосковье

В Московской области задержаны трое ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории городских округов Красногорск, Химки, Королев, Клин и Солнечногорского района. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Задержанным от 40 до 54 лет. По версии правоохранителей, злоумышленники, повреждая замки входных дверей, незаконно проникали в квартиры, похищали ювелирные изделия, фото- и компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Установлена их причастность к совершению как минимум семи краж. Общая сумма причиненного преступниками ущерба оценивается в более чем 2,3 миллиона рублей.

Материалы по теме Охранительный опыт Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников

В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также предметы, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, все они заключены под стражу.

Ранее в апреле сообщалось об ограблении московской квартиры 39-летней менеджера «Спартака». Неизвестная женщина, находясь в жилище пострадавшей, похитила три дамские сумки и ювелирные изделия на миллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru