Признание задержанного ФСБ боевика из банды Басаева попало на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Признание одного из задержанных ранее боевиков из банды Шамиля Басаева, подозреваемых в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, попало на видео. Кадры оперативной съемки в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На ролике видно, как Тахир Бегельдиев подтверждает, что относился к незаконному вооруженному формированию Басаева, и рассказывает, что подозревается в вооруженном нападении на российских военных, произошедшем 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух боевиков, которые, по данным СКР, в июле 1999 года добровольно вступили в состав банды Басаева. В период с 7 по 24 августа 1999-го они в числе большой группы участвовали в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана. Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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