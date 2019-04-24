ФСБ поймала двух боевиков банды Шамиля Басаева

ФСБ задержала двух боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, подозреваемых в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.
Задержанные — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения. Им вменяется статья 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), предусматривающая максимальное наказание в виде пожизненного срока.
По данным Следственного комитета, в июле 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В период с 7 по 24 августа 1999 года подозреваемые в числе большой группы вооруженных боевиков участвовали в вооруженном мятеже и напали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела басаевцы убили 33 человека, 34 — получили ранения.
Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе вторжения боевиков в Дагестан погибли более 280 и получили ранения свыше 800 российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.
С 1999 по 2019 год осуждены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.