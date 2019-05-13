В Госдуме захотели обязать авиакомпании перестать рассаживать детей и родителей

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.

По его словам, из-за того, что авиакомпании предоставляют пассажирам (в том числе — членам одной семьи) места «на свое собственное усмотрение», могут возникнуть «неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации». Так, если ребенок и его родители сидят в разных частях самолета, то им придется искать друг друга.

«Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан», — заключил Власов.

Инициатива была выдвинута на рассмотрение министру транспорта России Евгению Дитриху.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что при возгорании Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб один ребенок. Самолет загорелся при аварийной посадке. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика. По последним данным Следственного комитета России, всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

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