Безжалостное убийство медведя попало на видео

В индийском городе Драс, штат Джамму и Кашмир, местные жители прогнали из деревни и убили бурого медведя. Видеозапись произошедшего опубликовал таблоид The Sun.

Инцидент произошел в пятницу, 10 мая. На кадрах видно, как дикий зверь запутался в колючей проволоке и пытается выбраться. Спустя несколько секунд он освобождается и бежит в сторону людей. Как только перепуганный медведь замечает индийцев, он тут же устремляется прочь.

На другом фрагменте видео животное карабкается на скалу, а местные жители сбрасывают на него камни. В результате зверь срывается и падает в реку с высоты около 15 метров. На фоне слышны радостные овации местных жителей. По словам очевидцев, медведь утонул.

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