Шерлок Холмс попал на деньги

В Великобритании выпустили монету к 160-летию писателя Артура Конан Дойла, на которой изображен герой его книг сыщик Шерлок Холмс. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.

Серия монет номиналом 50 пенсов получила название «Искусство дедукции». На лицевой стороне изображен профиль великого сыщика, его имя и названия произведений Конан Дойля, героем которых он является. На обратной стороне монеты изображен профиль королевы Елизаветы II.

Стоимость монет варьируется от 10 фунтов (850 рублей) до 795 фунтов стерлингов (67 500 рублей). Самая дорогая монета выполнена в золоте. В честь юбилея писателя монетный двор также объявил на сайте викторину, победитель которой получит монету, выполненную в серебре.

Артур Конан Дойль родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге. Его герой Шерлок Холмс появляется в общей сложности в 56 рассказах и четырех повестях.

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