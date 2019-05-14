Популярная блогер-путешественница внезапно умерла за месяц до тридцатилетия

Популярная тревел-блогер Рейчел Джонс (Rachel Jones) скончалась в возрасте 29 лет. О неожиданной смерти женщины сообщили близкие на странице ее блога Hippie in Heels в Facebook.

«Это стало огромным шоком для всех нас», — заметили они. О причинах произошедшего авторы поста, подписавшиеся как Бен, Джефф, Карла и Тревис, не рассказали.

По словам друзей Джонс, они переформатируют ее популярный блог в сообщество, где все подписчики смогут публиковать свои мысли, писать отзывы и делиться опытом путешествий.

Джонс училась в Университете штата Огайо на медсестру и почти год проработала в кардиологическом отделении больницы, прежде чем решила посвятить свою жизнь путешествиям. В течение нескольких лет она жила на Гоа. 9 июня ей исполнилось бы 30 лет.

На своем персональном сайте Hippie in Heels и в блогах в Facebook и Instagram Джонс активно призывала подписчиков исследовать мир. Число ее постоянных читателей превышает 100 тысяч человек.

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