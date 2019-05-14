Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона

Минсельхоз России не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничения на ввоз могут вводиться только в случае возникновения неблагоприятной эпизоотической ситуации в конкретной стране, пояснили в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что правила ввоза подконтрольной продукции в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) остаются неизменными с 2010 года. В соответствии с ними россияне могут провозить через границу до пяти килограммов продуктов без документов.

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями. Это предлагалось для предотвращения распространения в России заразных болезней животных.

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