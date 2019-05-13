Российские власти захотели уничтожать хамон на границе

Минсельхоз предложил начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями. Проект поправок в закон «О ветеринарии» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Меру предлагается ввести для предотвращения распространения в России заразных болезней животных.

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В ведомстве предлагают обязать органы ветеринарного надзора при возникновении в сопредельных государствах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных организовывать на границе дезинфекцию въезжающего транспорта. Это коснется автомобильных и смешанных пунктов пропуска. На границе также предлагают организовать утилизацию продуктов, которые ввозятся в Россию в ручной клади и багаже для личного пользования. Речь идет о товарах, которые попадают на российскую территорию из стран, не являющихся членами ЕАЭС, на которые нет разрешения или ветеринарного сертификата страны отправления.

Исключение предлагается сделать для готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, которая весит до пяти килограмм включительно. Главным условием является «благополучие в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза». В проекте поправок к закону отмечается, что сама утилизация будет проводиться бесплатно.

Поводом для введения такой меры могло стать обращение в правительство производителей мясной продукции «Мираторг», «Черкизово», «Велком», «Ремит» и других с просьбой запретить россиянам ввозить мясную и молочную продукцию для личного пользования из-за рубежа, пишет газета «Коммерсантъ». Причиной они называли растущие риски завоза возбудителей опасных болезней животных, в частности, африканской чумы свиней.

Позже глава «Мираторга» Виктор Линник дал интервью, в котором призвал россиян думать о развитии собственной страны. «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — сказал Линник. Однако после такого заявления пользователи социальных сетей решили объявить бойкот продукции компании.

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