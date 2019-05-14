В России утверждена новая доктрина энергетической безопасности

Президент Владимир Путин своим указом утвердил новую доктрину энергетической безопасности России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 14 мая.

Доктрина от 2012 года признана утратившей силу. В новом документе прописаны вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности. К внешнеполитическим угрозам, в частности, относятся антироссийские санкции. Среди внутренних — рост преступлений в сфере энергетики, недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами, уменьшение размеров открываемых месторождений.

В конце ноября прошлого года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев анонсировал принятие новой доктрины национальной энергобезопасности.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак уточнил, что речь идет об обеспечении внутренних потребностей и сохранении лидирующих позиций на международных рынках.

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