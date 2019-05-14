Полицейские усмирили буйного россиянина с ножом выстрелом в ногу

Неадекватный мужчина с ножом и ножницами кидался на прохожих на одной из улиц в Кемерово, полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы его усмирить. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О дебошире сообщили местные жители. Прибывшие к месту происшествия сотрудники патрульно-постовой службы пытались уговорить агрессивного мужчину отбросить в сторону опасные предметы, но он начал выкрикивать угрозы в адрес полицейских. Его предупредили о вынужденном применении табельного оружия, если он не успокоится.

Предупредительный выстрел в воздух не подействовал на злоумышленника. Дебошир направился в сторону одного из полицейских, замахиваясь ножом, в результате сотрудник ППС выстрелил ему в ногу.

Злоумышленника отправили в больницу, где ему диагностировали огнестрельное ранение левого бедра и наркотическое опьянение.

Подозреваемый оказался ранее судимым. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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