Россиянин расстрелял маршрутку с пассажирами для проверки пистолета

Полицейские задержали жителя Тюмени, подозреваемого в расстреле маршрутки с пассажирами. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает управление МВД по области.

По данным следствия, о хулиганстве в полицию сообщили местные жители.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пассажир легкового автомобиля, проезжавшего мимо остановки, произвел выстрел из пневматического пистолета по боковым стеклам маршрутного такси, которое остановилось для высадки пассажиров. Никто из них не пострадал, однако микроавтобус получил механические повреждения.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить модель и номер автомобиля, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний трудоустроенный житель области. Он рассказал, что, будучи в нетрезвом виде, просто захотел проверить мощность пневматического пистолета, который недавно приобрел.

В настоящий момент в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 рублей, либо пять лет принудительных работ, или же лишение свободы на тот же срок.

1 марта сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле школы в Нижнем Новгороде на улице Тонкинская. Позже сотрудники Росгвардии при содействии полицейских остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, предположительно произведший выстрелы.

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