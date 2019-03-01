Задержан подозреваемый в обстреле прохожих у российской школы

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, который открыл стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде на улице Тонкинская. Об этом в пятницу, 1 марта, в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили «Интерфакс».

По данным следствия, сотрудники Росгвардии при содействии полицейских остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, предположительно, произведший выстрелы. Работники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет, сам задержанный доставлен в ОВД.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента образования мэрии Елену Платонову добавили, что после инцидента учебное заведение работает в обычном режиме.Среди педагогов и учащихся пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 марта, неизвестные открыли стрельбу возле школы на улице Тонкинская в Нижнем Новгороде. В результате инцидента один человек получил ранение. Огонь, как предполагалось ранее, вели из пневматического оружия. Стрелок находился в проезжавшем мимо автомобиле.

По некоторым данным, стрельба возле школы в Нижнем Новгороде могла быть связана с конфликтом между местными авторитетами. По предварительным данным, трое человек выбежали из обстрелянной машины, укрылись в школе и попросили охранника вызвать экстренные службы.

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