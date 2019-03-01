Причиной стрельбы возле российской школы назвали криминальную разборку

Стрельба возле школы в Нижнем Новгороде связана с конфликтом между местными авторитетами, сообщается в Telegram-канале HUE.

Как отмечено в тексте, трое человек выбежали из обстрелянной машины, укрылись в школе и попросили охранника вызвать экстренные службы.

В родительских чатах, по данным HUE, муссируют версию, что произошедшее — урок гражданской обороны, о котором предупреждали заранее.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 марта, неизвестные открыли стрельбу возле школы на улице Тонкинская в Нижнем Новгороде. В результате инцидента один человек получил ранение. Огонь, как предполагается, вели из пневматического оружия. Стрелок находился в проезжавшем мимо автомобиле.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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