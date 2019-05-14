Мужчина станцевал стриптиз на школьном празднике

В мексиканском городе Мисантла, штат Веракрус, школа попала под шквал критики за вызов стриптизера на День матери. Видео его выступления опубликовала газета La Tribuna.

На кадрах видно, как на сцену выходит мужчина в откровенном красном костюме и начинает танцевать. Затем он спускается в зрительный зал, где сидят школьники и их родители, ставит одну ногу на стул и трясет телом над одной из женщин. После чего он проходит вдоль первого ряда и делает вызывающие движения возле других мексиканок.

Присутствующие радостно реагируют на выступление стриптизера, улыбаются, хлопают в ладоши и снимают происходящее на гаджеты.

Ролик стал вирусным и набрал более 200 тысяч просмотров в социальных сетях. Комментаторы принялись критиковать школу за «взрослое шоу», организованное в стенах учебного заведения. «Хороший пример для детей, — написал юзер Эфрайн Сальгадо Гама (Efrain Salgado Gama). — Ответственных за концерт нужно уволить. Если директриса вовлечена в это, ее тоже нужно выгнать».

«Мир и так достаточно испорчен. Если мы будем уподобляться, где мы окажемся в итоге?» — сетовал Майден Пекерос (Maiden Pegueros). Некоторые пользователи сети предположили, что осуждения было бы меньше, будь на месте стриптизера женщина. Они обвинили комментаторов в двойных стандартах.

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