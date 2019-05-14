Чистая прибыль Tinkoff выросла до 7,2 миллиарда рублей в I квартале 2019 года

TCS Group Holding PLC, ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, сообщил о росте чистой прибыли на 25 процентов, которая достигла 7,2 миллиарда рублей в I квартале 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка. В первом квартале 2018 года этот показатель был на уровне 5,7 миллиарда рублей.

Чистая маржа выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,1 миллиарда рублей (в I квартале 2018 года — 14 миллиардов рублей). Прибыль до налогообложения увеличилась на 25 процентов до 9,3 миллиарда рублей (в I квартале 2018 года — 7,4 миллиарда рублей). Рентабельность капитала составила 64,4 процента, а чистая процентная маржа — 21,5 процент.

Стоимость риска в Tinkoff составила 7,5 процента. Совокупные активы выросли на 8,9 процента и достигли 408,9 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — 375,5 миллиарда рублей). Общий объем кредитного портфеля увеличился на 19,2 процента и составил 279,7 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — 234,7 миллиарда рублей). Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 21,5 процента и составил 241,1 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — 198,5 миллиарда рублей). Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле составила снизилась до 8,1 процента (на 31 декабря 2018 г. — 9,4 процента). Объем средств на счетах клиентов вырос на 0,2 процента и достиг 281,4 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — 280,9 миллиарда рублей). Объем собственных средств увеличился на 11,2 процента и составил 46,9 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — 42,3 миллиарда рублей).

Согласно новой дивидендной политике группы Tinkoff Совет директоров одобрил вторую в 2019 году выплату промежуточных дивидендов за I квартал в размере 0,17 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 31 миллион долларов США.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 24 мая 2019 года, состоится ориентировочно 28 мая 2019 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 23 мая 2019 года. Выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 3—5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

