Путин по-немецки ответил на приглашение приехать в Австрию

Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык, отвечая на приглашение австрийского лидера Александра ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль, которому в следующем году исполняется 100 лет. Об этом в среду, 15 мая, сообщает RT.

Президент Австрии отметил, что по случаю этого юбилея «безусловно, будут очень интересные пункты программы». Также он поблагодарил Путина за приглашение в Сочи, где проходили переговоры глав государств.

«Я тоже благодарю вас за приглашение», — ответил Путин по-немецки.

В марте президент перешел на украинский язык, комментируя действия нынешних властей Украины. Это произошло во время встречи с общественностью в Крыму. «Так и хочется спросить по-украински, з глузду з'їхав чи шо? С ума сошел?» — произнес президент. В конце апреля он попрощался с журналистами по-украински. «До побачення», — сказал глава государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru