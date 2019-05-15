За распространение грозящей России санкциями информации предложили сажать

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации, которая может способствовать введению санкций в отношении России. За нарушение запрета предлагается наказывать лишением свободы сроком до пяти лет. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

Согласно документу, запрет коснется распространения сведений, «находящихся под юрисдикцией недружественных иностранных государств» и способствующих введению «мер ограничительного характера» в отношении России. Публикация подобных данных через СМИ и интернет будет предусматривать уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«Ожидается, что указанные меры изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации», — говорится в документе.

Законопроект внесен депутатом от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым в среду, 15 мая.

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