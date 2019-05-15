Полицейские выстрелили в грабителя банка в Москве

Сотрудники московской полиции выстрелили в подозреваемого в ограблении банка во время его задержания. Об этом в среду, 15 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел на западе Москвы, когда подозреваемый вместе с подельником уходили от погони. Предположительно, они ограбили банк на Варшавском шоссе, после чего уехали с места происшествия на автомобиле марки BMW. Когда подозреваемых остановили полицейские, водитель машины сдался, а пассажир попытался скрыться и получил ранение.

Раненому вызвали бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован. Личность мужчины не установлена, известно, что ему 35 лет. Официальных комментариев МВД по факту произошедшего пока нет.

Telegram-канал 112 сообщает, что злоумышленники вынесли из банка около трех миллионов рублей, после чего скрылись на Hyundai, затем сменили машину на BMW. После этого автомобиль задержали полицейские, один из предполагаемых грабителей получил две пули из табельного пистолета.

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