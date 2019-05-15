Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы. По мнению ученого, рукопись написана на вымершем протороманском языке, который был распространен по всей европейской части Средиземноморья. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Romance Studies.

По словам автора работы, знаковая система манускрипта более сложна и менее интуитивна, чем другие виды письменности, что объясняет ее редкость и быстрое устаревание. Так, в рукописи использовалось сочетание вымерших языков, в том числе разговорной латыни. Среди других уникальных свойств манускрипта — присутствие незнакомых символов, отсутствие специальных знаков препинания и двойных согласных, наличие дифтонгов, трифтонгов, квадрифтонгов и даже квинтифтонгов (использовались для обозначения определенных звуков).

Чешир считает, что для расшифровки манускрипта необходимо понять грамматические правила. В статье он перечислил ключевые символы, использованные в рукописи, их различные варианты написания и соответствие с широко использующимися символами в современных языках. Исследователь также перевел некоторые надписи, которые сопровождали изображения, присутствующие на многих страницах рукописи. Тексты были посвящены купанию, лекарственным растениям, извержению вулкана, астрологии и другим темам.

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами. Артефакт обнаружен в 1912 году антикваром Вильфридом Войничем в древнем южно-европейском замке Вилла Мондрагоне. Многие ученые полагают, что манускрипт не поддается расшифровке в принципе, поскольку неоднократные попытки понять написанное потерпели неудачу.

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