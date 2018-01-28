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Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича

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Манускрипт Войнича
Манускрипт Войнича

Ученые из Альбертского университета в Канаде расшифровали начало манускрипта Войнича с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает CBCNews.

По словам одного из исследователей Грега Кондрака (Greg Kondrak), в первую очередь нужно было выяснить, на каком языке написана рукопись. Для этого ученые взяли Всеобщую декларацию прав человека, переведенную на 380 языков, и с помощью сложных статистических процедур смогли вывести алгоритм, который распознавал язык документа с точностью до 97 процентов. Использовав этот же алгоритм для прочтения манускрипта Войнича, они выяснили, что он сочинен на иврите.

Исследователи обнаружили, что автор рукописи для своего шифра изменил порядок букв в каждом слове, а гласные отбросил.

Таким образом, согласно выводам компьютерного алгоритма, первое предложение артефакта звучит так: «Она дала советы священнику, хозяину дома, мне и людям».

Первые 72 слова, по данным ученых, могут относиться к растительной фармакологии, в этой секции встречаются такие термины, как «фермер», «свет», «воздух» и «огонь».

Кондрак подчеркивает, что хотя искусственный интеллект проделал большую работу, без человека не обойтись — живой ум нужен, чтобы понять синтаксис и смысловые связи слов. В частности, нужны специалисты по ивриту, историки и криптографы.

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами. Расшифровать ее исследователи пытаются уже несколько сотен лет, однако язык манускрипта никому не известен. Артефакт обнаружен антикваром Вильфридом Войничем в древнем южно-европейском замке Вилла Мондрагоне.

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