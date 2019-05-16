Женщины столкнулись с проблемами на работе из-за внешности

Женщины признались, что привлекательная внешность негативно сказывалась на их карьере. Об этом пишет The Sun.

Исследование, проведенное учеными двух американских университетов и опубликованное в журнале Sex Roles, показало, что красивые женщины вызывают меньше доверия и чаще рискуют быть уволенными, чем менее симпатичные. Ознакомившись с публикацией, журналистка Белла Баттл взяла интервью у трех девушек из Великобритании, которые испытывали трудности на работе из-за своей привлекательности.

Все они считают, что красота — это скорее проклятие, нежели везение. Так, англичанка Эйми Сингл призналась, что бросила работу консультанта по подбору IT-специалистов, потому что ее внешность связывали с глупостью.

«Я была в десятке лучших среди тысяч сотрудников и всегда выглядела хорошо: носила дизайнерскую одежду, делала маникюр и макияж, ходила загорать и регулярно наращивала ресницы, — поделилась Сингл. — Меня часто брали на сделки с клиентами из-за моей внешности, но я никогда не получала с них процент. Коллеги-мужчины, которые устроились одновременно со мной, получили продвижение по карьере, хотя у них не было таких успехов, как у меня. А однажды мой менеджер забрал вознаграждение за контракт, который заключила я, сказав, что у меня еще недостаточно опыта. После этого я уволилась. Очень жаль, что в наше время люди все еще думают, что красота равнозначна глупости».

Россиянка Ирина Кова, проживающая в Лондоне, согласилась с Сингл и отметила, что привлекательность разрушила ее карьеру. «Даже во время найма на работу мой агент попросил меня перекрасить белые волосы в темный цвет, чтобы пройти собеседование. А один из боссов сказал мне, что я должна одеваться скромнее, хотя я даже не носила каблуки. Я думаю, ему просто нужна была корпоративная среда с одинаковыми людьми, у которых ипотека и трое детей», — пояснила она и добавила, что мужчины не хотят брать ее в компанию, поскольку боятся отвлекаться от работы. «Так что теперь я просто открыла собственный сайт по продаже винтажной одежды. Мне больше не нужно полагаться на чужое мнение», — заключила Кова.

Фитнес-тренер Поллианна Хейл также призналась, что ее внешность плохо влияет на профессиональный рост. «Если ты привлекательна, ты тратишь половину жизни, чтобы доказать всем, что ты — нечто большее, чем просто тело и лицо. Однажды я работала в оздоровительном спа-центре, и мне всегда нужно было выглядеть презентабельно. Мужчины думали, что я просто безмозглая красотка, — объяснила Хейл. — Люди будто ослеплены внешностью и не верят, что у меня могут быть какие-то другие качества».

В апреле британская супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что иногда в ее карьере возникают проблемы из-за цвета кожи. По словам модели, фэшн-индустрия до сих пор недостаточно сбалансирована, и некоторые страны не готовы покупать рекламу с ее лицом.

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