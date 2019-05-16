На Украине рассказали о последствиях военного столкновения с Россией

Украинский генерал Игорь Романенко, занимавший ранее пост замглавы Генштаба вооруженных сил, предрек «кровавую бойню» в случае реального военного столкновения с российской армией. Его словам передает издание «Обозреватель».

Генерал считает, что утверждения о способности украинской армии взять контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за несколько дней являются преувеличением. Наиболее вероятным сценарием Романенко считает тот, в котором операция занимает несколько недель.

Однако и в таком случае, как утверждает украинский генерал, ВСУ столкнутся с серьезными трудностями из-за якобы присутствия российских военных в Донбассе. «Если это будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать», — сказал Романенко, добавив, что «военное превосходство у России больше».

Проведение операции в настоящее время украинский генерал считает бессмысленным. По его мнению, Киеву необходимо «взять мирную паузу» и заняться проведением реформ. «Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать свои границы и суверенитет», — заявил он.

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Игорь Романенко известен своими воинственными заявлениями в отношении России. В апреле он сказал, что Россия может потерять Сибирь и «вообще развалиться». В такой ситуации, по мнению Романенко Киеву необходимо попытаться захватить часть территорий страны.

В ноябре прошлого года Романенко говорил, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность «большой войны» между странами. При этом он уточнил, что военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской.

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