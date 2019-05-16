Выбраны лучшие победители «Евровидения» за всю историю конкурса

Издание The Independent составило рейтинг победителей «Евровидения» разных лет.

Первое место отдали шведской поп-группе ABBA, которая одержала победу на конкурсе в 1974 году с песней Waterloo. Отмечается, что коллектив оказывает влияние на конкурсантов фестиваля и по сей день, их песня уже стала классикой.

Второе место получила шведка Лорин, выступавшая в 2012 году. Ее Euphoria назвали композицией, построенной на умных «поп-формулах».

Третье место заняла победительница 2014 года от Австрии — Кончита Вурст. Шоу исполнительницы сочли элегантным, а также значимым для всего ЛГБТ-сообщества.

В первую пятерку также вошли вошли Katrina and the Waves (Великобритания, 1997 год) и Селин Дион (Швейцария, 1988 год). Кроме того, удачными признали выступления таких артистов, как Bucks Fizz (Великобритания, 1981 год), Carola (Швеция, 1991 год), Джонни Логан (Ирландия, 1987 год), Lordi (Финляндия, 2006 год) и Мария Шерифович (Сербия, 2007 год).

15 мая в Тель-Авиве завершился первый полуфинал конкурса «Евровидение-2019». Финалистами стали певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, участница из Белоруссии Зена, певица Катерина Дуска из Греции, группа Hatari из Исландии, представительница Кипра Тамта, певец из Сан-Марино Серхат, сербка Невена Божович, дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении, чешская группа Lake Malawi и певец Виктор Крон из Эстонии.

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