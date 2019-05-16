Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.

Про схему перемещения земли Путину сообщила журналистка издания Юлия Гильмшина. По ее словам, участок из Всеволожска по документам может легко переместиться в поселок Токсово или на берег Ладожского озера, как это произошло с гипермаркетом «Лента». В марте 2018 года выяснилось, что здание оформлено по адресу в полутора километрах от магазина. «Земля научилась летать», — добавила корреспондентка.

Президент отметил, что раньше не сталкивался с подобными схемами, пообещал изучить тему и разобраться. «Над законом думают сотни и тысячи, а как их обойти — миллионы. Вторая часть, конечно, имеет преимущество — как показалось», — добавил он.

Издание отмечает, что подобных историй с махинациями земельными участками в области «десятки, а речь в них о миллиардах». Например, территория рынка в Токсово после продажи оказалась в поселке Янино в нескольких десятках километров, а бывший вице-губернатор Орловской области Михаил Бабкин обнаружил на окраине Всеволожска рядом со своим домом участок из поселка Щеглово.

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