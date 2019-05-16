Раскрыта загадка египетской пустыни

Ученые Университета Кертина в Австралии раскрыли происхождение загадочных стеклянных образований, найденных в Ливийской пустыне в Африке. Оказалось, что кристаллические структуры образовались в результате удара метеорита, а не взрыва в атмосфере, как считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили зерна циркона, заключенные в стекле канареечно желтого цвета из кремнезема, которое, согласно расчетам, образовалось 29 миллионов лет назад и раскидано на площади в несколько тысяч квадратных километров. Этот материал использовался для изготовления скарабея в нагруднике-пекторали, найденного в гробнице Тутанхамона.

По словам специалистов, зерна циркона сохранили следы минерала реидит, который образуется в условиях высокого давления, например, при ударе метеорита.

Согласно альтернативной версии, которая получила популярность в 2013 году, стекло могло сформироваться в результате воздействия ударной волны от взрыва небесного тела, вошедшего в атмосферу Земли. Результаты предыдущих исследований показали, что мощность взрыва в таком случае должна была составлять 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Однако присутствие реидита опровергает эту точку зрения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!