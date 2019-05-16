Фотограф снял на видео поцелуй модели с виртуальной девушкой

Американский бренд Calvin Klein выпустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие супермодель Белла Хадид и виртуальная модель и блогерша Лил Микела (Lil Miquela). Ролик появился на YouTube-канале бренда.

На кадрах 30-секундного видео Микела подходит к Хадид, и они целуются. На обеих девушках — одежда из коллекции марки: модель одета в черный кроп-топ с логотипом Calvin Klein и велосипедки, блогерша — в малиновый спортивный костюм.

Автором кампании стал берлинский режиссер и фотограф Йонас Линдстрем.

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