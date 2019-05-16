Зеленский раскрыл свой способ подбора кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует прибегнуть к услугам международных кадровых агентств для поиска сотрудников на государственные должности. Об этом сообщается на странице команды политика в Facebook.

Уточняется, что Зеленский уже провел встречу с представителями четырех рекрутинговых компаний. В ходе совещания было решено провести прозрачный конкурс среди кандидатов.

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В штабе Зеленского отметили, что не считают популизмом попытку отыскать таланты, которые разделяют ценности будущего президента, «имеют стратегии развития и стремятся добиться позитивных изменений в своих регионах». Одним из ключевых критериев для соискателей называется «умение привлекать местные и иностранные инвестиции». Также будут оцениваться профессионализм, знание региона, авторитет, репутация и опыт управления.

Ранее 16 мая выяснилось, что самой ожидаемой для украинцев мерой будущего президента является снятие неприкосновенности с депутатов, судей и самого главы государства. Этого ожидают 53,7 процента граждан страны.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов. Инаугурация Зеленского состоится 20 мая.

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