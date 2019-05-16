Порошенко призвал Зеленского поддержать языковой закон

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал новоизбранного главу государства Владимира Зеленского «следовать букве и духу» языкового закона, который предусматривает использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Об этом сообщает «Украинская правда».

Порошенко выразил надежду, что команда Зеленского внимательно изучит текст документа.

По мнению украинского лидера, «упреки в том, что этот закон приуменьшает права иностранных граждан, являются абсолютно безосновательными», так как для них существует закон о языках национальных меньшинств, и их права защищает украинская конституция.

Сам закон глава государства считает «стимулирующим и мотивирующим». По его словам, документ выверен настолько, что ни одна политическая сила не имеет оснований инициировать его пересмотр.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля. Позже в парламент внесли четыре постановления, которыми предлагалось аннулировать итоги голосования за документ, но большинство депутатов высказались против этого. Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и президентом.

В команде Зеленского закон назвали методом «кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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