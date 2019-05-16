Филиппины отозвали посла из Канады из-за мусора

Филиппины отзывают своего посла и консулов из Канады по причине того, что Оттава не забирает назад мусор, незаконно ввезенный на территорию страны. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Reuters.

Разбирательство идет с тех пор, как в 2013-2014 годах канадская компания незаконно ввезла на территорию Филиппин 69 транспортных контейнеров, наполненных мусором. Вместо пластиковых упаковок, предназначенных для переработки, филиппинцы обнаружили в контейнерах использованные подгузники, газеты и бутылки.

Канадская сторона на запросы Манилы ответила, что не располагает легальными средствами к тому, чтобы заставить компанию вернуть мусор в страну. Государства ведут спор уже на протяжении нескольких лет. В начале мая Канада согласилась забрать мусор, но не начала его вывозить к назначенному сроку.

В прошлом месяце президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил канадцам войной за то, что они «превращают его страну в свалку», и заявил, что лично сопроводит контейнеры морским путем обратно в Канаду. Его представитель позже пояснил, что слова о войне — лишь фигура речи, а не буквальная угроза.

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