Норвегия открестилась от статуса самой негостеприимной к россиянам страны

Сотрудники посольства Норвегии в России опровергли данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым Норвегия является самой негостеприимной к российским туристам страной. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Они сообщили, что в 2018 году страна отклонила только 326 из 22 тысяч поступивших заявок: отказ получили всего 1,48 процента подавших заявку туристов.

По информации АТОР, Норвегия отказала в выдаче виз 17,85 процента заявителей.

Ранее в мае АТОР опубликовала список стран Евросоюза, чаще всего отказывавших россиянам в выдаче шенгенской визы в 2018 году. Первой в списке оказалась Норвегия. За ней последовали Бельгия и Германия (второе и третье места соответственно). В топ-5 также вошли Нидерланды и Польша.

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