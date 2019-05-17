В призванной восстановить имидж курьеров рекламе увидели сломанные судьбы

Сервис доставки еды Delivery Club запустил в Москве наружную рекламу, рассказывающую о курьерах компании. Идея была раскритикована пользователями Сети, сообщает TJ.

Вместе с фотографиями сотрудников компании на плакате были размещены некоторые факты из их биографий. Выяснилось, что среди доставщиков еды в Delivery Club учитель литературы, альпинист, корреспондент и бывший офицер. Авторы идеи подчеркнули, что хотели показать, что их сотрудники — люди со своими талантами и увлечениями, а не «безликие рабочие».

Однако, по мнению пользователей Twitter, своей рекламой сервис продемонстрировал бесполезность некоторых профессий. «Такая реклама бьет по престижу гуманитарного образования»,— пишет один из комментаторов.

Нашлись и те, кто поддержал авторов рекламы, отмечая, что люди сами выбрали себе профессию и «нужно радоваться, что сейчас курьеры зарабатывают больше, чем будучи репортерами и учителями литературы».

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