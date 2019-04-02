Шутка Delivery Club про подлодки в Курске разгневала пользователей сети

Сотрудник сервиса доставки еды Delivery Club под корпоративным аккаунтом пошутил про Курск и подлодки под публикацией компании в соцсети «ВКонтакте». После шквала критики сервис удалил комментарий и извинился за него.

Комментарий появился на странице сервиса 29 марта под новостью о запуске совместной акции с KFC в Самаре. «А Курск где?» — поинтересовался пользователь Иван Лачков. С аккаунта Delivery Club ему ответили: «Там, где подводные лодки паркуют?»

Комментарий оперативно удалили, однако посетители «ВКонтакте» успели сделать скриншот ответа, который распространился по сети 2 апреля. Пользователи раскритиковали компанию за шутку, некоторые из них перешли на оскорбления. «Вы там не прифигели? Удаляю ваше приложение», — пригрозил Анатолий Кривошия.

В Delivery Club ответили, что «ни в коем случае не хотели никого обидеть или же оскорбить», а просто перепутали Курск с Мурманском. «Приносим искренние извинения за свою ошибку и справедливо отправляемся штудить географию», — написала компания под тем же постом и заверила, что стажер, который был автором комментария, получил выговор.

Пользователи посчитали такое объяснение сервиса отговоркой. «Выучите заодно, что в Мурманске подлодки не базируются, отмазочка такая себе», — отметил Игорь Никольский. «Предлагаю вас тоже припарковать. Вы перешли вообще все границы», — констатировал другой юзер «ВКонтакте».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. В официальном отчете Владимира Устинова, в то время занимавшего должность генпрокурора, говорилось, что к гибели подлодки привел взрыв учебной торпеды 65-76А, произошедший из-за утечки компонентов топлива боеприпаса.

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