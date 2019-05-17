Доказана опасность приготовленной пищи

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что употребление обработанной пищи способствует распространению ожирения. При этом свежие продукты такого эффекта не вызывают. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В контролируемом испытании приняли участие 20 человек, средний возраст которых достигал 31 года. В течение двух недель каждый доброволец получал сначала обработанную пищу, затем переходил на необработанные продукты. Испытуемые принимали пищу три раза в день, пили бутилированную воду и имели доступ к соответствующим их диете закускам в течение каждого дня.

Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин. Альтернативная диета состояла из фруктов, ягод, оливкового масла и греческого йогурта.

Оказалось, что в первые две недели добровольцы потребляли на 508 килокалорий в день больше, чем в следующие дни исследования. Их вес увеличился примерно на килограмм, также наблюдался рост жировых отложений. Однако употребление необработанной пищи в течение такого же периода времени возвращало показатели здоровья в норму.

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