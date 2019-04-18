Названа неожиданная причина ранней смерти

Ученые Государственного университета в Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что у людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 113 пациентов средним возрастом 60 лет, которым диагностировали инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (STEMI). Они прошли опрос, в ходе которого указали, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу поздним вечером (за два часа до сна). Завтрак пропускали 58 процентов добровольцев, поздно ужинали 51 процент, а обе привычки наблюдались у 41 процента.

Оказалось, что у людей с обеими особенностями питания риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.

По словам ученых, каждый пятый пациент со STEMI умирает в течение года, и правильное питание является эффективным способом улучшения прогноза дальнейшего состояния больного. Перерыв между приемом пищи и сном должен быть не менее двух часов, а завтрак — состоять из молочных продуктов, углеводов и фруктов и составлять 15-35 процентов от общего количества калорий.

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