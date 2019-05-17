Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер и прославились

Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер в самом центре Нью-Йорка, так как у них не было ни фотоаппарата, ни смартфона. Как рассказала фотограф Кристина Бониелло (Christina Boniello) в посте в Twitter, мужчины сказали ей, что со временем они обязательно найдут фотографию.

«Когда я была в городе на прошлой неделе, эти трое ирландцев попросили меня сделать фото с ними, но ни у кого из них не было телефона. "Ты сделаешь фотографию, и мы когда-нибудь ее найдем", — сказали они. Так что, если по какому-то странному стечению обстоятельств вы знаете этих ребят, вот их фото», — написала Бониелло.

Фотография быстро собрала тысячи ретвитов и лайков. Мужчин удалось идентифицировать буквально за несколько часов. Как сообщает The Irish Independent, оказалось, что трое ирландцев живут в графстве Мейо. В поисках помогло то, что один из них был в футболке с эмблемой спортивного клуба Ballyhaunis.

Фотограф поразилась тому, как быстро интернет помог ей найти героев снимка. «Определенно не ожидала, что смогу идентифицировать этих ребят так быстро. Я удивлена и, честно говоря, очень счастлива видеть такую мощь соцсетей», — отметила Бониелло. Шон Тиг, Бернард Уолдрон и Джон Девэйни (Seán Tigue, Bernard Waldron, John Devaney), а именно так зовут трио на фото, получили сделанный на Таймс-сквер снимок.

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