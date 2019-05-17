Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод

Американские специалисты, осуществляющие инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), не посетят Воткинский завод, выпускающий твердотопливные ракетные комплексы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Контракт между «Роскосмосом» и заводом, который подразумевал выделение на прием специалистов из США около 200 тысяч рублей, был расторгнут. Издание отмечает, что это могло произойти из-за отказа Минобороны России от серийного производства новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-26 «Рубеж».

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

Всего американская сторона должна была провести на заводе до 2020 года три инспекции, однако с момента подписания контракта в марте 2018 года ни одна из них не состоялась. Выделенные средства предполагалось направить на встречу до десяти американцев в аэропорту, доставку их на предприятие, проживание в гостинице и сопровождение по объектам. «Роскосмос» настаивал на ограничении круга лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США. Также требовалось осуществлять доступ специалистов к объектам строго в соответствии с планами и маршрутом следования.

Комментируя разрыв договора, в Минобороны России заявили, что завод в Воткинске неоднократно использовался в начале реализации договора СНВ-3 для демонстрации новой МБР типа «Ярс». «При этом Воткинский завод не является объектом контроля по договору СНВ-3. В этой связи проведение инспекций на Воткинском заводе не планируется», — отметили в ведомстве.

В российском МИД, в свою очередь, сообщили, что инспекторы из США могут в строго оговоренных пределах посетить место ликвидации баллистических ракет на Воткинском заводе, не затрагивая производственную зону предприятия. Аналогичными правами обладают и российские специалисты применительно к ликвидируемым американским средствам СНВ.

Воткинский завод расположен в городе Воткинск Удмуртской Республики. Он выпускает оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс», ракеты морского базирования «Булава».

Договор о сокращении СНВ был подписан Россией и США в 2010 году, в силу он вступил 5 февраля 2011 года. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы до суммарного количества в 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Крайний срок ликвидации вооружения наступил 5 февраля 2018 года. Действие самого договора заканчивается в 2021 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!