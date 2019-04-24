Россия предостерегла США от новой гонки вооружений

Выход США из договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) приведет к новой гонке вооружений, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах Россия — США», — сказал Герасимов на конференции по международной безопасности в Москве.

Он добавил, что без допуска инспекторов на объекты российская сторона будет ориентироваться не на реальное положение вещей, а на максимальные возможности американской стороны, что приведет к росту недоверия и «новому витку гонки ракетных вооружений».

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В первую очередь, по словам Герасимова, последствия ощутят государства Европы, так как США далеко.

СНВ-3 — договор, обязывающий Россию и США сокращать ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

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