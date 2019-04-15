Россия ответила на обвинение в нарушении еще одного договора о вооружениях

Новое стратегическое оружие России не попадает под ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом в ходе ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал призывы США рассматривать новые стратегические вооружения Москвы в увязке с СНВ-3. «Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — сказал Антонов.

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

В конце февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен заявил, что Вашингтон признал новейшие российские ударные средства сдерживания не попадающими под ограничения СНВ-3. Он отметил, что по договору вопросы разработки новых стратегических вооружений должны обсуждаться в Двусторонней консультативной комиссии, однако этого не происходит.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года представил новые образцы отечественного оружия: межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Через год российский лидер заявил, что Москва вынуждена создавать новые виды вооружений и развертывать их в отношении тех государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности страны.

СНВ-3 — договор, обязывающий Россию и США сокращать ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!