Отток капитала из России достиг нового рекорда

Чистый отток капитала из России в период с января по апрель 2019-го увеличился в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

Объем средств составил 34,7 миллиарда против 18,5 миллиарда долларов годом ранее. Рост показателя объясняют увеличением чистого приобретения иностранных активов банками на фоне сокращения внешних обязательств.

В то же время профицит внешней торговли России в январе — апреле 2019 года увеличился на 4,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 62 миллиарда против 59,2 миллиарда долларов.

В апреле сообщалось, что в первом квартале 2019 года российские компании практически прекратили приобретать иностранный бизнес. Общий объем сделок составил 6,8 миллиона долларов, что стало вторым самым низким показателем за два десятка лет. Меньше было только в первом квартале 2017 года, когда не произошло ни одной сделки.

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