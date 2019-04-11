Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных с начала года составила 6,8 миллиона долларов, что стало вторым самым низким показателем за последние двадцать лет. Ниже объем сделок был только в первом квартале 2017 года, когда не состоялось ни одной сделки.

Объем сделок по покупке иностранцами российских компаний составил 1,48 миллиарда долларов, что является четырехлетним минимумом. По сравнению с первым кварталом прошлого года падение составило 32 процента. Объем внутрироссийских сделок сократился на 85 процентов до 852,6 миллиона долларов, что является минимумом с 2004 года.

Эксперты объясняют подобный спад завершением консолидации в ключевых отраслях и отсутствием новых серьезных игроков. Также свою роль сыграли макроэкономические факторы — волатильность курса рубля и отток капитала, спад инвестиций частного сектора, а также политические риски.

Ранее сообщалось, что число иностранных инвесторов, которые считают, что предпринимательский климат в России улучшается, сократилось втрое. В 2018 году позитивную динамику заметили 10 процентов респондентов, а в 2017-м таких было 33 процента. При этом 50 процентов отметили ухудшение предпринимательского климата, в то время как год назад таких было 22 процента.

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